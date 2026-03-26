Названа группа гипертоников, у которых риск инсульта и инфаркта выше

Врач Маклакова: у найт-пикеров риски возникновения инсульта и инфаркта выше
Найт-пикеры (от англ. night — ночь и peak — пик) — люди, у которых ночное давление очень высокое. Обычно у таких пациентов гипертония протекает более агрессивно и риски развития инсульта у них, как правило, выше, рассказала «Газете.Ru» врач интегративной медицины, врач-кардиолог, липидолог флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова.

В норме у здорового человека артериальное давление подчиняется циркадным ритмам. Ночью, во время сна, организм отдыхает, и давление должно физиологически снижаться на 10–20% по сравнению с дневными показателями. Однако есть люди, у которых этот механизм нарушен. Найт-пикеры — это пациенты с особым суточным профилем, у которых давление ночью не падает, а наоборот, повышается или остается стабильно высоким, превышая среднедневные показатели.

«Представьте: человек ложится спать с давлением 120/80, а просыпается с давлением 150/90 или выше. Пик нагрузки на сердце и сосуды приходится не на дневные заботы, а на период сна. Гипертония у таких пациентов протекает коварно и агрессивно. Когда же сосуды всю ночь находятся в спазме, а сердце работает с перегрузкой, это приводит к высоким рискам инсультов и инфарктов. Пик сердечно-сосудистых катастроф у «найт-пикеров» смещается на ночные и утренние часы. Кроме того, сердце вынуждено постоянно перекачивать кровь под высоким давлением, что приводит к утолщению его стенок. Это прямой путь к сердечной недостаточности. Почки также работают в режиме нон-стоп, что ускоряет развитие нефропатии», — рассказала кардиолог.

Причем выявить таких пациентов можно только с помощью одной единственной процедуры — суточного мониторирования артериального давления (СМАД). Без этого прибора «найт-пикера» невозможно отличить от обычного гипертоника. По словам врача, лечение найт-пикеров отличается от лечения обычных гипертоников. Ключевой принцип — необходимо сместить прием препаратов на вечернее время, а также правильно подобрать комбинированную терапию.

«Кроме того, чтобы правильно лечить таких пациентов, нужно понять причину. Чаще всего найт-пикерство связано с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Храп и остановки дыхания во сне вызывают резкий скачок давления. Организм задыхается и выбрасывает в кровь адреналин, чтобы «разбудить» человека и заставить дышать. Если у вас избыточный вес, вы храпите и у вас высокое давление, с вероятностью 80% вы — найт-пикер», — отметила доктор.

Если вы подозреваете у себя такой тип гипертонии (плохо спите, встаете разбитым, давление утром выше, чем вечером), пройдите СМАД, снизьте потребление соли (это общее правило для всей гипертонии, но при ночных пиках задержка жидкости особенно опасна) и обратитесь к кардиологу.

Ранее в России придумали, как хранить мясо месяц без консервантов.

 
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
