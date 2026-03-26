Россиян предупредили, что коагулограмма не всегда помогает выявить риск тромбоза

Врач Соколова: при нормальной коагулограмме может сохраняться риск тромбоза
Коагулограмма — комплексное лабораторное исследование системы свертывания крови. Часто его сдают, чтобы оценить риск тромбоза, однако на самом деле этот анализ не всегда помогает выявить склонность к тромбообразованию, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Пироговского университета Наталья Соколова.

«Коагулограмма не является универсальным анализом «на все тромбы». У человека может быть нормальная коагулограмма и при этом сохраняться риск тромбоза, потому что образование тромба зависит не только от плазменных факторов свертывания, но и от состояния сосудистой стенки, скорости кровотока, количества клеток крови, наличия воспаления, степени обезвоживания, сопутствующих заболеваний и лекарственной терапии. Поэтому при подозрении на тромбоз врачу необходима целостная картина — не только коагулограмма, но и общий анализ крови, биохимическое исследование и другое», — объяснила доктор.

Кроме того, по словам врача, результат коагулограммы не позволяет оценить густоту крови.

«Коагулограмма — это не анализ на «густоту крови» в бытовом смысле. Отклонение одного показателя еще не означает автоматически ни «густую», ни «жидкую» кровь. Например, фибриноген — это не только фактор свертывания крови, но и белок острой фазы воспаления, то есть его концентрация увеличивается при воспалении, например при бактериальных инфекциях. Поэтому коагулограмма всегда интерпретируется только врачом в контексте жалоб пациента, его анамнеза, с учетом лекарственной терапии и данных других исследований», — рассказала врач.

Ранее было названо время, в которое чаще всего происходят инсульты и инфаркты.

 
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!