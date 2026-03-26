Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Вещества из листьев оливы снижают риск болезней сердца, выяснили ученые

piece_ov_art/Shutterstock/FOTODOM

Полифенолы из листьев оливы помогают снижать уровень «плохого» холестерина и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — такой эффект оказывают соединения олеуропеин и гидрокситирозол. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные клинических и экспериментальных работ, посвященных влиянию этих веществ на липидный профиль крови. Наиболее заметный эффект наблюдался у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском.

В этой группе чаще фиксировали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и окисленного ЛПНП — формы «плохого» холестерина, связанного с повреждением сосудов. У здоровых людей изменения уровня жиров в крови были менее выраженными. Однако у них улучшались показатели, связанные с окислительным стрессом и состоянием сосудистой стенки.

По словам ученых, полезный эффект обусловлен олеуропеином и гидрокситирозолом. Первое соединение поддерживает здоровую иммунную функцию и оптимальный уровень цитокинов-белков, которые ограничивают развитие воспалительной реакции. Гидрокситирозол идрокситирозол нейтрализует свободные радикалы (нестабильные формы кислорода) в организме, уменьшая окислительный стресс.

При этом у людей с избыточным весом и ожирением заметного улучшения липидного профиля в изученных дозах обычно не наблюдалось. У женщин после менопаузы и у людей с легкой гиперлипидемией эффект был умеренным в коротких исследованиях, но становился более выраженным при длительном приеме.

Ранее выяснилось, что экстракт китайской оливы может подавлять образование жира в печени.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!