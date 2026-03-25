Названо время, в которое чаще всего происходят инсульты и инфаркты

Генетик Крутовский: часто инфаркты и инсульты происходят утром с 6 до 11 часов
Большинство инфарктов и инсультов происходит именно утром между 6 и 11 часами, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Это связано с утренней перестройкой физиологии организма, которая происходит при переходе от сна к бодрствованию. Перед пробуждением резко повышается уровень гормона стресса — кортизола, который повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений и мобилизует энергетические ресурсы. Это явление называют cortisol awakening response. Для здорового человека это нормально, но у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая нагрузка может стать триггером инфаркта или инсульта», — объяснил доктор.

Кроме того, у большинства людей происходит утренний подъем давления, связанный с активацией симпатической нервной системы и сосудистого тонуса.

«В это время сердце работает значительно интенсивнее, чем ночью. Кроме того, утром кровь становится более склонной к тромбообразованию, что связано с повышением уровня фибриногена, ростом активности тромбоцитов и снижением активности систем растворения тромбов. В результате вероятность образования тромба в сосудах сердца или мозга увеличивается. Это усугубляется еще тем, что ночью сосуды расслаблены, а утром происходит их сужение под действием гормонов и нервной системы. И если сосуд уже частично перекрыт атеросклеротической бляшкой, то утреннее сужение может уменьшить кровоток, вызвать разрыв бляшки и спровоцировать тромб», — заметил ученый.

Поэтому некоторые препараты от гипертонии рекомендуют принимать вечером, чтобы предотвратить утренний скачок давления. Также людям из группы риска советуют избегать резкой физической нагрузки сразу после пробуждения и дать организму 30–60 минут.

«Но некоторые исследования показывают, что у людей-«сов» утренний пик сердечно-сосудистых событий может сдвигаться на более позднее время, потому что их циркадные ритмы смещены. Это также стоит учитывать», — заключил Крутовский.

