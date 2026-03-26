Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые назвали оптимальную частоту стула для здоровья

HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Частота походов в туалет может многое рассказать о состоянии организма, выяснили ученые из Института системной биологии. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine.

В работе приняли участие 1425 человек без хронических заболеваний кишечника и почек. Участники сами сообщали, как часто у них происходит дефекация, после чего ученые сопоставили эти данные с анализами крови, составом микробиоты и другими показателями здоровья.

Оказалось, что наиболее благоприятным вариантом является так называемая «золотая середина» — один–два раза в день. Именно у таких людей реже выявлялись неблагоприятные биохимические маркеры.

Отклонения в любую сторону оказались связаны с потенциальными проблемами. При редком стуле (один–два раза в неделю) в кишечнике активнее происходят процессы брожения белков. Это приводит к образованию токсичных веществ, которые могут попадать в кровь. В частности, у таких участников был повышен уровень индоксилсульфата — метаболита, способного повреждать почки. При частом стуле и диарее ученые обнаружили другой тип нарушений. В образцах кала чаще встречались бактерии из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а в крови — маркеры, связанные с повреждением печени.

«Если кал слишком долго задерживается в кишечнике, микробы сначала перерабатывают клетчатку, а затем переключаются на белки, что приводит к образованию токсинов», — пояснил соавтор работы Йоханнес Джонсон-Мартинес.

Дополнительный анализ показал, что люди с оптимальной частотой стула чаще употребляли клетчатку, пили больше воды и регулярно занимались физической активностью. Их микробиота была богата бактериями, участвующими в ферментации растительных волокон.

Авторы подчеркнули, что речь идет о долговременных привычках, а не о кратковременных изменениях, например при инфекции или смене рациона. Ученые считают, что изменение образа жизни — увеличение потребления клетчатки, воды и физической активности — может помочь нормализовать частоту стула и потенциально снизить риски хронических заболеваний.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!