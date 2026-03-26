Ученые назвали оптимальную частоту стула для здоровья

Частота походов в туалет может многое рассказать о состоянии организма, выяснили ученые из Института системной биологии. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine.

В работе приняли участие 1425 человек без хронических заболеваний кишечника и почек. Участники сами сообщали, как часто у них происходит дефекация, после чего ученые сопоставили эти данные с анализами крови, составом микробиоты и другими показателями здоровья.

Оказалось, что наиболее благоприятным вариантом является так называемая «золотая середина» — один–два раза в день. Именно у таких людей реже выявлялись неблагоприятные биохимические маркеры.

Отклонения в любую сторону оказались связаны с потенциальными проблемами. При редком стуле (один–два раза в неделю) в кишечнике активнее происходят процессы брожения белков. Это приводит к образованию токсичных веществ, которые могут попадать в кровь. В частности, у таких участников был повышен уровень индоксилсульфата — метаболита, способного повреждать почки. При частом стуле и диарее ученые обнаружили другой тип нарушений. В образцах кала чаще встречались бактерии из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а в крови — маркеры, связанные с повреждением печени.

«Если кал слишком долго задерживается в кишечнике, микробы сначала перерабатывают клетчатку, а затем переключаются на белки, что приводит к образованию токсинов», — пояснил соавтор работы Йоханнес Джонсон-Мартинес.

Дополнительный анализ показал, что люди с оптимальной частотой стула чаще употребляли клетчатку, пили больше воды и регулярно занимались физической активностью. Их микробиота была богата бактериями, участвующими в ферментации растительных волокон.

Авторы подчеркнули, что речь идет о долговременных привычках, а не о кратковременных изменениях, например при инфекции или смене рациона. Ученые считают, что изменение образа жизни — увеличение потребления клетчатки, воды и физической активности — может помочь нормализовать частоту стула и потенциально снизить риски хронических заболеваний.

