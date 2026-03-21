Назван орган, здоровье которого замедляет старение мозга у пожилых

Международная группа исследователей пришла к выводу, что изменения микробиома кишечника могут замедлять когнитивное снижение у пожилых людей. Работа опубликована в журнале Nutrition Research (NR).

Ученые проанализировали 15 исследований, проведенных в 2012–2025 годах, с участием 4275 человек старше 45 лет из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока. Участники имели деменцию, легкие когнитивные нарушения или повышенный риск их развития. В работах применялись различные подходы к «модуляции» кишечной микробиоты: от диет (средиземноморской, кетогенной, приёма омега-3) до пробиотиков, пребиотиков и даже трансплантации микробиоты кишечника.

В целом у участников, получавших такие вмешательства, наблюдалось увеличение разнообразия кишечных бактерий. Это сопровождалось улучшением памяти, исполнительных функций и общей когнитивной способности. Наиболее выраженный эффект отмечался на ранних стадиях нарушений, тогда как при развитой болезни Альцгеймера влияние было ограниченным.

По словам авторов, положительный эффект может быть связан с метаболитами бактерий — например, короткоцепочечными жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными и нейропротекторными свойствами.

Одним из самых заметных, но пока экспериментальных методов оказалась трансплантация микробиоты. В одном из исследований пациенты с болезнью Альцгеймера после процедуры продемонстрировали улучшение показателей памяти и внимания, а также более богатый состав кишечной микрофлоры.

Однако такие вмешательства остаются малоизученными с точки зрения безопасности и долгосрочных эффектов.

Более доступные методы — диета и пищевые добавки — показали более умеренные, но стабильные результаты. В частности, средиземноморская диета с оливковым маслом и орехами была связана с лучшими когнитивными показателями. Пребиотики и пробиотики также демонстрировали улучшения памяти и речевых функций в небольших рандомизированных исследованиях.

Авторы подчеркивают, что имеющиеся данные пока предварительны и требуют подтверждения в долгосрочных клинических испытаниях. Тем не менее результаты указывают на важную роль оси «кишечник — мозг» и открывают перспективы для новых подходов к профилактике деменции.

По мнению исследователей, в будущем воздействие на микробиом может стать частью комплексной стратегии поддержания когнитивного здоровья и замедления старения мозга.

