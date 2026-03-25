Дефицит одного микроэлемента связали с риском смерти при деменции

Frontiers: дефицит цинка повышает риск смерти при деменции
Дефицит цинка может быть связан с повышенным риском смерти и тяжелых осложнений у пациентов с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Чи Мэй на Тайване. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследование включили взрослых пациентов с деменцией, у которых измеряли уровень цинка в крови. После сопоставления характеристик участников ученые выделили две группы: 1241 человека с дефицитом цинка и столько же пациентов с нормальным уровнем этого микроэлемента.

Наблюдение показало, что в течение года смертность среди пациентов с дефицитом цинка была выше — 10,1% против 6,8% в группе с нормальными показателями. В целом риск смерти у таких пациентов оказался выше на 54%.

Кроме того, низкий уровень цинка в крови был связан с повышенной вероятностью тяжелых осложнений, включая сепсис, госпитализацию в отделение реанимации и инфекции мочевыводящих путей. У таких пациентов также чаще отмечался повышенный уровень С-реактивного белка — показателя воспалительных процессов в организме.

Особенно выраженные эффекты наблюдались при сильном дефиците микроэлемента: в этой группе риск смерти увеличивался на 85%, а вероятность сепсиса возрастала почти втрое. Авторы объясняют возможную связь тем, что цинк играет важную роль в работе иммунной системы, противовоспалительных реакциях и защите клеток от повреждений.

Отмечается, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее уровень цинка может служить важным показателем состояния пациентов с деменцией и помогать выявлять людей с повышенным риском осложнений. Восполнить недостаток этого микроэлемента помогает здоровое питание — больше всего цинка содержится в морепродуктах, мясе, яйцах, тыквенных семечках и отрубях.

