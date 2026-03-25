Врачи предупредили о двух «ночных» признаках рака

Бессонница и сильная ночная потливость могут быть возможными признаками онкологических заболеваний. Об этом предупредили медики из благотворительной организации Cancer Research UK, их слова приводит издание Surrey Live.

По словам экспертов, регулярные нарушения ночного сна и обильное потоотделение также могут возникать из-за стресса, инфекций, приема некоторых лекарств или гормональных изменений. Однако при раке эти признаки могут быть связаны с несколькими факторами, включая раковую интоксикацию, нарушения терморегуляции, гормональные расстройства или специфические особенности некоторых видов опухолей.

Особое внимание специалисты советуют обратить на случаи, когда ночная потливость становится выраженной и возникает без очевидной причины. Тревожным сигналом может быть ситуация, когда человеку приходится менять одежду или постельное белье из-за пота.

Врачи также рекомендуют насторожиться, если ночная потливость сопровождается другими симптомами — например, необъяснимым повышением температуры, болью или тошнотой. Эксперты подчеркивают, что появление таких признаков не означает наличие онкологического заболевания. Однако при внезапных или непривычных изменениях в самочувствии важно обратиться к врачу для обследования.

«Важно понимать, что именно является нормой для вашего организма, и обращаться за медицинской помощью при любых необычных изменениях», — отметили специалисты Cancer Research UK.

