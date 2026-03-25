Черника может снижать риск «диабета беременных», выяснили ученые

Экстракт черники может ограничивать опасное повышение уровня сахара в крови во время беременности, влияя на обмен веществ и кишечную микрофлору. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Цзинин. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Гестационный диабет — это нарушение углеводного обмена, возникающее во время беременности и сопровождающееся повышенным уровнем сахара в крови. Обычно после родов состояние проходит, однако оно может повышать риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

В эксперименте ученые смоделировали это состояние у животных с помощью высокожировой диеты. Затем в рацион добавили экстракт черники, богатый антоцианами — природными растительными пигментами с антиоксидантными свойствами. В результате у животных снизился уровень глюкозы в крови и воспаление в организме, а также сократился риск нарушений липидного (жирового) обмена.

Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микробиоты. В частности, увеличивалось количество полезных бактерий, включая Lactobacillus. Эти изменения сопровождались перестройкой обмена желчных кислот и активацией сигнальных процессов, влияющих на выработку гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

По словам ученых, в перспективе эти данные могут использоваться при разработке диетических рекомендаций для профилактики и контроля гестационного диабета. Однако исследование проводилось на животных, поэтому для подтверждения эффекта у людей необходимы дополнительные клинические работы.

