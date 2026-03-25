Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Черника может снижать риск «диабета беременных», выяснили ученые

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Экстракт черники может ограничивать опасное повышение уровня сахара в крови во время беременности, влияя на обмен веществ и кишечную микрофлору. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Цзинин. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Гестационный диабет — это нарушение углеводного обмена, возникающее во время беременности и сопровождающееся повышенным уровнем сахара в крови. Обычно после родов состояние проходит, однако оно может повышать риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

В эксперименте ученые смоделировали это состояние у животных с помощью высокожировой диеты. Затем в рацион добавили экстракт черники, богатый антоцианами — природными растительными пигментами с антиоксидантными свойствами. В результате у животных снизился уровень глюкозы в крови и воспаление в организме, а также сократился риск нарушений липидного (жирового) обмена.

Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микробиоты. В частности, увеличивалось количество полезных бактерий, включая Lactobacillus. Эти изменения сопровождались перестройкой обмена желчных кислот и активацией сигнальных процессов, влияющих на выработку гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

По словам ученых, в перспективе эти данные могут использоваться при разработке диетических рекомендаций для профилактики и контроля гестационного диабета. Однако исследование проводилось на животных, поэтому для подтверждения эффекта у людей необходимы дополнительные клинические работы.

Ранее россиянам рассказали, как предотвратить поражение почек при диабете.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!