В России создают первую отечественную искусственную «поджелудочную железу» для диабетиков

Ученые Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета совместно с концерном «Радиоэлектронные технологии» приступили к разработке искусственной поджелудочной железы для пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Устройство будет автоматически контролировать уровень глюкозы и подбирать дозу инсулина без участия человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Разработка представляет собой портативную систему, работающую по принципу «замкнутой петли». В нее входят три основных компонента: датчик непрерывного мониторинга глюкозы, инсулиновая помпа и алгоритм управления. Система в режиме реального времени анализирует уровень сахара в крови, прогнозирует его изменения и автоматически вводит необходимое количество инсулина.

Ожидается, что это позволит избежать резких скачков глюкозы и гипогликемии — опасного состояния, связанного с ее снижением. Кроме того, устройство должно значительно упростить жизнь пациентов, избавив их от постоянного ручного расчета доз.

Ключевой особенностью разработки станет многоразовый датчик. По словам директора Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Дмитрия Телышева, в отличие от существующих систем, которые полностью заменяются каждые две недели, новая технология предполагает частичную замену.

«Корпус с микроэлектроникой будет не вклеиваться в пластырь, как у других датчиков, а защелкиваться. Поэтому его можно будет использовать многократно, а менять только то, что соприкасается с телом», — пояснил Дмитрий Телышев.

Предполагается, что срок службы электронного блока составит не менее года. Это позволит существенно снизить стоимость систем мониторинга: ориентировочная цена датчика составит около 4,5 тысячи рублей.

Первые опытные образцы устройства планируется создать к августу 2027 года. После завершения научно-исследовательских работ разработку передадут индустриальному партнеру для подготовки к серийному производству.

Как отметил генеральный директор проектной компании «ИМС Технологии» Алексей Ядыкин, совместные проекты Сеченовского Университета и КРЭТ включают не только системы для пациентов с диабетом, но и оборудование для лабораторной диагностики.

«Перед нами стоит задача не просто повторить зарубежные аппараты, а сделать их более точными, компактными, надежными и простыми в эксплуатации», — подчеркнул он.

Разработка может стать первой российской системой, имитирующей работу поджелудочной железы, и расширить возможности терапии сахарного диабета.

