США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Ученые нашли молекулу, замедляющую старение и развитие возрастных заболеваний

Nature Aging: молекула NAD+ замедляет старение и развитие возрастных заболеваний
Международная группа исследователей опубликовала обзор в журнале Nature Aging, посвященный роли молекулы NAD+ в процессах старения и развитии возрастных заболеваний. В работе приняли участие более 25 ученых из Университета Осло, университетской больницы Акерсхус и других научных центров.

NAD+ (никотинамид-адениндинуклеотид) играет ключевую роль в работе клеток: участвует в выработке энергии, восстановлении ДНК и поддержании нормального обмена веществ. Однако с возрастом его уровень в организме снижается, что связывают с ухудшением памяти, снижением мышечной силы и повышенным риском заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

«Точная настройка метаболизма NAD+ может помочь замедлить возрастные изменения и развитие заболеваний, но для этого необходимо лучше понимать оптимальные дозы, безопасность и индивидуальные различия», — отметил один из ведущих авторов работы доктор Цзяньин Чжан.

В обзоре проанализированы данные лабораторных и клинических исследований, посвященных способам повышения уровня NAD+. Наиболее изученными считаются соединения, близкие по структуре к витаминам, — никотинамид рибозид (NR) и никотинамид мононуклеотид (NMN).

Ряд ранних клинических испытаний показал обнадеживающие результаты: у участников отмечались улучшения памяти, физической активности и метаболических показателей. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения эффективности необходимы более масштабные и длительные исследования.

«NAD+ является фундаментальной молекулой для жизни, но вокруг этой темы накопилось много неопределенности. Наш обзор объединяет данные и предлагает научную основу для дальнейших исследований и клинического применения», — пояснил старший автор работы, руководитель лаборатории Фанга доктор Эвандро Фей Фанг-Ставем.

Авторы также обращают внимание на растущий интерес к таким добавкам со стороны общества. На фоне активного рынка биологически активных добавок продолжаются дискуссии о том, насколько результаты, полученные на животных, применимы к человеку.

По словам соавтора исследования, профессора Торбьерна Омланда, в этой области сохраняется значительный дефицит знаний, и подобные обзоры помогают как ученым, так и врачам ориентироваться в новых данных.

Исследователи подчеркивают, что дальнейший прогресс требует международного сотрудничества и строгих клинических испытаний. Только это позволит превратить перспективные разработки в безопасные и эффективные методы профилактики и лечения возрастных заболеваний.

