Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы продукты, повышающие риск ранней смерти сильнее курения

Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Врач общей практики и специалист по инфекционным заболеваниям Крис ван Туллекен заявил, что избыток ультрапереработанных продуктов в рационе может повышать риск преждевременной смерти и наносить здоровью больший вред, чем курение. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, наиболее опасными для здоровья являются так называемые ультрапереработанные продукты. К ним относятся промышленно произведенная пища, содержащая большое количество добавок — усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей и консервантов. Такая пища часто проходит сложную технологическую обработку и сильно отличается от исходных ингредиентов.

Ван Туллекен отметил, что рацион, в котором преобладают фастфуд, фабричные сладости, газированная вода и блюда быстрого приготовления, связан с повышенным риском ожирения и развитием хронических заболеваний.

«Плохое питание, основанное на ультрапереработанных продуктах, уже обогнало табак как ведущую причину ранней смерти», — заявил специалист.

Он также добавил, что подобные продукты могут формировать пищевые привычки, напоминающие зависимость, из-за сочетания соли, сахара, жиров и пищевых добавок, усиливающих вкус.

При этом врач подчеркнул, что полностью исключать такие продукты из рациона необязательно. Однако сокращение их доли в ежедневном питании может существенно улучшить состояние здоровья.

Ранее ученые выяснили, что 30% фастфуда в рационе резко снижает шансы на беременность.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!