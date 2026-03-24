Названы продукты, повышающие риск ранней смерти сильнее курения

Врач общей практики и специалист по инфекционным заболеваниям Крис ван Туллекен заявил, что избыток ультрапереработанных продуктов в рационе может повышать риск преждевременной смерти и наносить здоровью больший вред, чем курение. Эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, наиболее опасными для здоровья являются так называемые ультрапереработанные продукты. К ним относятся промышленно произведенная пища, содержащая большое количество добавок — усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей и консервантов. Такая пища часто проходит сложную технологическую обработку и сильно отличается от исходных ингредиентов.

Ван Туллекен отметил, что рацион, в котором преобладают фастфуд, фабричные сладости, газированная вода и блюда быстрого приготовления, связан с повышенным риском ожирения и развитием хронических заболеваний.

«Плохое питание, основанное на ультрапереработанных продуктах, уже обогнало табак как ведущую причину ранней смерти», — заявил специалист.

Он также добавил, что подобные продукты могут формировать пищевые привычки, напоминающие зависимость, из-за сочетания соли, сахара, жиров и пищевых добавок, усиливающих вкус.

При этом врач подчеркнул, что полностью исключать такие продукты из рациона необязательно. Однако сокращение их доли в ежедневном питании может существенно улучшить состояние здоровья.

