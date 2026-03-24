Ученый рассказал, почему в Москве птицы травмируют себя

Свиристели чаще всего травмируются в Москве весной из-за столкновения со стеклянными поверхностями. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

«По моему опыту, в большинстве случаев находки таких якобы пьяных птиц, которые лежат где-то на земле, недалеко от деревьев рябины, связаны не с опьянением, а с тем, что эти птицы реально травмированы... Чаще всего это свиристели». — подчеркнул Квартальнов.

Эксперт отметил, что в промежутке с марта по апрель свиристели в очень большом количестве пролетают через Московский регион. Эти птицы во время перелетов сбиваются в плотные стаи. Весной их стаи могут состоять из сотен и даже тысяч птиц.

«Свиристели - это птицы, которые вообще не понимают, что такое город», — резюмировал Квартальнов.

До этого биолог сообщил, что на юге России развелись гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Они опасны тем, что переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

Ранее биолог рассказал, что рек, из которых можно пить воду без опасений, в России нет.

 
