Новая находка перевернула знания о мышлении древних людей

PLOS One: древние люди обладали геометрическим мышлением уже 60 тысяч лет назад
Древние люди обладали развитым абстрактным и геометрическим мышлением уже 60 тысяч лет назад. К такому выводу пришли исследователи, изучившие гравировки на скорлупе страусиных яиц, найденные на юге Африки. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Фрагменты скорлупы с узорами были обнаружены ранее в Южной Африке и Намибии. Предполагается, что такие яйца использовались как сосуды для воды. Однако внимание ученых привлекли не сами предметы, а нанесённые на них орнаменты — четкие линии, сетки и ромбовидные фигуры.

Команда под руководством Сильвии Феррара проанализировала 112 фрагментов и около 1300 отдельных линий. Более 80% гравировок продемонстрировали строгую структуру: параллельные линии, прямые углы и повторяющиеся элементы.

«Это не случайные линии — мы видим системную организацию: параллелизм, сетки, повторы. По сути, это зачатки визуальной грамматики», — объяснила Феррара.

По словам исследователей, авторы этих узоров не просто наносили рисунки, а заранее продумывали композицию. Анализ показал, что древние люди использовали когнитивные операции, такие как поворот, перенос и комбинирование элементов, превращая простые линии в сложные структуры.

«Есть признаки пространственного планирования — словно у мастера уже был образ будущего рисунка в голове», — отметила соавтор работы, аспирантка Валентина Декабрини.

Ученые считают, что такие находки свидетельствуют о формировании у Homo sapiens способности к абстрактному мышлению — ключевой черте, лежащей в основе искусства, символических систем и письменности.

При этом значение самих узоров остается неизвестным: они могли быть как декоративными, так и символическими. Однако их структура показывает, что уже десятки тысяч лет назад люди умели организовывать пространство по строгим правилам.

Ранее ученые обнаружили зуб тираннозавра в черепе другого динозавра.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
