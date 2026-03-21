Ученые обнаружили зуб тираннозавра в черепе другого динозавра

Палеонтологи получили редкое прямое свидетельство того, что Tyrannosaurus rex не только питался падалью, но и активно охотился на крупных травоядных динозавров. Об этом говорится в исследовании, посвященном черепу эдмонтозавра с застрявшим зубом хищника. Об этом сообщает портал The Conversation.

Работа основана на изучении почти полного черепа утконосого динозавра Edmontosaurus, найденного в 2005 году в штате Монтана (США). Находка хранится в Музее Скалистых гор и содержит необычную деталь: фрагмент зуба, пробивший верхнюю часть морды и застрявший внутри носовой полости.

Компьютерная томография позволила точно определить положение зуба. По его ориентации исследователи пришли к выводу, что он откололся во время сильного укуса, когда жертва находилась лицом к нападавшему. Отсутствие признаков заживления указывает на то, что травма произошла непосредственно перед смертью или сразу после нее.

Сравнение формы и размеров зуба с известными образцами показало, что он принадлежал взрослому тираннозавру.

«Мы смогли установить, что зуб происходил от взрослой особи с черепом около метра длиной», — отметили авторы работы.

Следы укусов обнаружены с обеих сторон черепа — за глазницей и в задней части нижней челюсти. Эти области у эдмонтозавра содержали мощные жевательные мышцы и, соответственно, наибольшее количество мягких тканей. Такое распределение повреждений совпадает с поведением современных хищников, которые в первую очередь поедают наиболее мясистые части туши.

По мнению исследователей, это означает, что тираннозавр не просто напал на жертву, но и частично ее съел. Вероятно, большая часть мягких тканей была удалена до того, как останки были размыты водой и захоронены.

Ранее ученые спорили, был ли T. rex преимущественно охотником или падальщиком. Новые данные подтверждают, что он, как и многие современные крупные хищники, сочетал обе стратегии.

Авторы подчеркивают, что подобные находки крайне редки: «Получить прямое ископаемое свидетельство того, что динозавр был убит и съеден, и при этом определить конкретного хищника — большая удача». По их словам, такие образцы помогают лучше понять поведение древних экосистем и роль крупнейших хищников мелового периода.

