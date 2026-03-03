Развеян популярный стереотип о любви в отношениях

Discover Psychology: удовлетворенность отношениями зависит не от любви к себе

Исследование международной команды ученых доказало, что любовь к себе действительно связана с качеством романтических отношений — но не во всех проявлениях. Работа опубликована в журнале Discover Psychology.

Работу возглавила психолог Петра Янсен из Университета Регенсбурга совместно с коллегами из Университета Кобленца. Ученые решили проверить популярное утверждение, что способность любить партнера напрямую зависит от отношения человека к самому себе.

Авторы опирались на психологическую модель, которая выделяет три компонента любви к себе: самоосознание (понимание своих чувств и особенностей), самопринятие (принятие себя со всеми достоинствами и недостатками)и забота о себе (активные действия ради собственного благополучия).

В исследовании приняли участие 460 взрослых людей, состоящих в отношениях. Средний возраст участников составил около 27 лет, средняя продолжительность отношений — пять лет. Добровольцы заполнили опросники, оценивающие уровень любви к себе и три компонента романтической любви по «треугольной теории» — близость, страсть и обязательство.

Результаты показали, что самопринятие и забота о себе связаны с более высокими уровнями близости, страсти и приверженности партнеру. Люди, которые умеют относиться к себе с уважением и поддержкой, чаще сообщали о крепкой эмоциональной связи и сильном притяжении в отношениях.

Однако простое самоосознание — без активного принятия и заботы — не влияло на качество отношений. Осознание своих чувств само по себе оказалось недостаточным для усиления романтической связи.

Интересно, что общая удовлетворенность отношениями больше зависела не от любви к себе в целом, а от самосострадания — способности относиться к себе доброжелательно в моменты ошибок и неудач. Участники, которые не склонны к самокритике и умеют поддержать себя в трудные периоды, чаще были довольны своими отношениями.

Дополнительные закономерности тоже подтвердились: более длительные отношения предсказывали более высокий уровень обязательств, а с возрастом страсть немного снижалась — что соответствует предыдущим психологическим теориям.

Психологи предполагают, что тренировки самопринятия, самосострадания и навыков заботы о себе могут стать эффективным инструментом для укрепления романтических отношений.

Ранее был назван образ жизни, снижающий уровень счастья.