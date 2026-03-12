Ухудшение зрения оказалось симптомом опухоли мозга у британца

Неспособность прочитать надписи на бутылке шампуня из-за ухудшения зрения оказалось симптомом крупной астроцитомы — опухоли мозга у жителя молодого Великобритании. О его истории сообщило издание Daily Mirror.

По словам членов семьи, сначала у пациента по имени Олли Найт появились головокружение и трудности с чтением мелкого текста. Однако мужчина полагал, что ухудшение зрения связано со стрессом и тревогой из-за пандемии коронавируса.

«Он говорил, что иногда его зрение становится странным, и убеждал себя, что это просто усталость», — рассказала его мать пациента.

Через несколько месяцев состояние ухудшилось. Когда врачи заподозрили инсульт, мужчину госпитализировали и провели обследование. Оно показало наличие крупной опухоли мозга — примерно размером с мандарин. В дальнейшем медики диагностировали астроцитому второй степени.

Астроцитома — это опухоль, развивающаяся из астроцитов, клеток глии, которые поддерживают и защищают нейроны в мозге. Такие опухоли относятся к глиомам и могут расти медленно, но со временем способны прогрессировать и нарушать работу различных областей мозга. Астроцитома может быть как доброкачественной, так и злокачественной.

Хирурги смогли удалить около 80% опухоли. После операции Найт прошел курс лучевой терапии и химиотерапии. В период восстановления он на время утратил способность самостоятельно выполнять даже простые бытовые действия, поэтому за ним ухаживали родственники. Сейчас мужчине 29 лет. Опухоль в мозге полностью не исчезла, однако он продолжает лечение и уже вернулся к работе.

Врачи предупреждают: опухоль мозга может нарушать зрение, если давит на зрительные нервы или области мозга, отвечающие за обработку визуальной информации, такие как зрительная кора. В таких случаях сигналы от глаз искажены или блокированы, из-за чего человек хуже различает детали и текст.

Ранее врач предупредил, что гипертония может привести к развитию глаукомы.