Ученые выяснили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших

Гвозди, вбитые в грудь умерших, могли служить магической «печатью», которая, по представлениям древних римлян, не позволяла мертвым вернуться в мир живых и защищала их души от злых сил. К такому выводу пришли ученые из Центральоного института археологии. О находке сообщает издание Arkeonews (AN).

Ученые исследовали новую часть Остиенского некрополя — одного из крупнейших кладбищ за пределами древнего Рима. Некрополь расположен вдоль древней дороги Виа Остиенсе, соединявшей Рим с портовым городом Остия. Он формировался на протяжении нескольких веков и включает самые разные типы захоронений — от богато украшенных мавзолеев с фресками и надписями до простых земляных могил.

Во время раскопок ученые обнаружили несколько погребений поздней античности, где тела были похоронены непосредственно в земле. Во всех этих могилах археологи нашли одинаковую деталь — металлические гвозди, вбитые в область груди скелетов.

Подобная практика уже встречалась в римской археологии в разных регионах бывшей империи. Исследователи считают, что она имела символическое и магическое значение. В римских верованиях, на которые сильно повлияли более ранние этрусские традиции, гвозди считались предметами с особыми защитными свойствами.

«Физическая функция гвоздя — фиксировать и скреплять — переносилась и на духовный мир. Считалось, что таким образом можно «закрепить» состояние смерти, чтобы душа умершего не смогла вернуться и потревожить живых. Кроме того, гвозди могли символически защищать тело от осквернения и оберегать дух от злых сил», — объяснили ученые.

