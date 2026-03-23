В мозге Эйнштейна обнаружили причины его гениальности

Ученые десятилетиями пытаются понять, чем мозг Альберта Эйнштейна отличался от других и мог ли он объяснить его выдающиеся способности. Современные исследования показывают, что при нормальной массе орган обладал рядом необычных анатомических особенностей, связанных с мышлением и обработкой информации. Об этом сообщает портал PsyPost.

После смерти ученого в 1955 году патолог Томас Харви извлек его мозг и сохранил для исследований. Несмотря на это, первые серьезные научные работы появились лишь спустя десятилетия.

Одним из первых результатов стало исследование нейробиолога Мэриан Даймонд, опубликованное в 1985 году. Ученые обнаружили повышенное количество глиальных клеток в теменной доле — области, связанной с абстрактным мышлением и обработкой информации. Это может указывать на более высокую метаболическую активность нейронов.

Позднее команда Сандры Вителсон показала, что теменные доли мозга Эйнштейна были примерно на 15% шире, чем у других людей. Кроме того, у него была необычная форма сильвиевой борозды, что могло способствовать более эффективным связям между нейронами в областях, отвечающих за математическое и пространственное мышление.

Антрополог Дин Фальк обнаружила и другие особенности, включая структуру моторной коры, характерную для музыкантов. Известно, что Эйнштейн играл на скрипке, и это подтверждает, что мозг способен изменяться под воздействием опыта.

В 2013 году исследование в журнале Brain показало, что мозолистое тело, соединяющее полушария, у Эйнштейна было толще, чем у большинства людей. Это может означать более эффективный обмен информацией между логическими и образными процессами.

Дополнительные данные представил невролог Фредерик Лепор, изучивший ранее утерянные фотографии мозга. Он обнаружил дополнительную извилину в лобной доле, связанной с планированием и сложными когнитивными задачами.

Несмотря на эти находки, ученые подчеркивают, что напрямую связать анатомию мозга с гениальностью невозможно. Однако совокупность особенностей — расширенные теменные доли, повышенное количество вспомогательных клеток и усиленная связь между полушариями — могла создать нейронную основу для уникального мышления Эйнштейна.

Ранее был развеян миф об IQ Эйнштейна.

 
