Ученые назвали способ снизить риск инфаркта на 32% при «слабом» сердце

ACC: вакцинация от опоясывающего лишая снижает риск болезней сердца на 66%
Вакцинация против опоясывающего лишая может снизить риск инфаркта на 32% при уже имеющихся проблемах с сердцем. Такие данные ученые представят на ежегодной научной сессии Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC.26).

Ученые проанализировали медицинские данные более 246 тысяч жителей США с атеросклеротической болезнью — отложением в стенках сосудов холестерина и других липидов. В исследовании сравнили две группы пациентов старше 50 лет: 123 411 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины против опоясывающего лишая, и столько же невакцинированных людей с сопоставимыми характеристиками здоровья.

Затем исследователи оценили, как часто в течение года у участников происходили серьезные сердечно-сосудистые события — инфаркт, инсульт или развитие сердечной недостаточности.

Оказалось, что у вакцинированных пациентов риск крупных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий был на 46% ниже. Кроме того, в этой группе на 32% реже происходил инфаркт, на 25% — инсульт, и на 25% реже развивалась сердечная недостаточность. Риск смерти от любых причин также оказался значительно ниже — примерно на 66%.

Опоясывающий лишай — заболевание, вызываемое реактивацией вируса ветряной оспы (Varicella Zoster). Инфекция может сопровождаться сильным воспалением. Как предполагают ученые, она способна провоцировать образование тромбов вокруг сосудов мозга и сердца, повышая вероятность инфаркта и инсульта.

Авторы исследования отмечают, что особенно выраженный защитный эффект наблюдается у людей, уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания — то есть у пациентов с наиболее высоким риском осложнений. По их мнению, вакцинация против опоясывающего лишая может стать важной дополнительной мерой профилактики для этой группы.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

