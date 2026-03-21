Россиянам рассказали, как повысить свой уровень счастья при помощи гормонов

ПНИПУ: ощущение удовлетворенности жизнью напрямую связано с работой гормонов
20 марта отмечался Международный день счастья. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему ощущение удовлетворенности жизнью напрямую связано с работой гормонов и нейромедиаторов, как дофамин влияет на мотивацию и СДВГ, может ли нехватка серотонина вызывать мигрень и бессонницу и какие привычки помогают поддерживать «химию счастья». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Если человек постоянно задается вопросом, счастлив ли он, скорее всего, это говорит о дефиците удовлетворенности жизнью. Состояние, при котором человек действительно доволен, не сопровождается постоянным самоанализом и сомнениями», — отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

По словам ученых, общее эмоциональное состояние формируется за счет сложного баланса гормонов и нейромедиаторов. Важную роль в этой системе играет эпифиз — структура мозга, регулирующая суточные ритмы и синтез биологически активных веществ.

«В эпифизе вырабатываются десятки соединений, включая серотонин и дофамин, которые участвуют в регуляции работы эндокринной системы и адаптации организма к смене дня и ночи», — пояснил кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Одним из ключевых веществ является дофамин — он отвечает за мотивацию и предвкушение результата. При его снижении человек испытывает апатию и снижение активности. Нарушения дофаминовой системы также лежат в основе синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Серотонин, напротив, формирует стабильный эмоциональный фон и помогает нервной системе адаптироваться к нагрузкам. Его дефицит может проявляться тревожностью, бессонницей, головными болями и мигренью. При этом синтезируется он в основном в кишечнике из аминокислоты триптофана, поступающей с пищей.

Еще один важный гормон — окситоцин, связанный с доверием и социальными связями. Он вырабатывается при тактильном контакте и общении, снижая уровень тревоги. Однако, как подчеркивают специалисты, послеродовая депрессия чаще обусловлена психосоциальными причинами, а не первичными гормональными нарушениями.

Эндорфины выполняют защитную функцию, снижая болевые ощущения и помогая справляться со стрессом. Их активная выработка наблюдается при физической нагрузке, что объясняет феномен «эйфории бегуна». Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) действует противоположно — она снижает возбуждение нервной системы, помогая организму расслабляться и восстанавливаться.

По словам ученых, поддерживать баланс этих веществ можно без медикаментов. Ключевую роль играют регулярная физическая активность, полноценный сон, пребывание на дневном свету и сбалансированное питание. Важны также социальные контакты, которые стимулируют выработку окситоцина, и практики расслабления, поддерживающие работу тормозных механизмов мозга.

