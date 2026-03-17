В России разработали метод оценки стрессоустойчивости по анализу слюны

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ученые при участии исследователей из НИУ ВШЭ разработали подход, позволяющий оценивать стрессоустойчивость человека по объективным физиологическим показателям. Для этого используются данные носимых устройств и анализ слюны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Стресс — естественная реакция организма на нагрузку, однако при длительном воздействии он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, тревожных и депрессивных расстройств и снижает когнитивную продуктивность. Обычно уровень стресса оценивают с помощью опросников, но такие методы субъективны и не всегда отражают реальные физиологические процессы.

В новом исследовании ученые из НИУ ВШЭ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ФНКЦ РР и МГУ попытались найти объективные биомаркеры стрессоустойчивости — способности организма адаптироваться к нагрузкам.

В эксперименте участвовали 73 добровольца. Сначала исследователи оценили их устойчивость к стрессу с помощью интервью, тестов и физиологических показателей, после чего разделили на три группы: с высокой, средней и низкой адаптацией.

Затем участники выполняли задания на память и внимание, сложность которых постепенно увеличивалась. Для усиления стресса на одном из этапов испытуемым намеренно давали ложную обратную связь, сообщая об ошибках даже при правильных ответах.

До и после эксперимента у участников брали образцы слюны, чтобы определить уровень антиоксидантной защиты и концентрацию микроэлементов. Параллельно фиксировались показатели сердечного ритма с помощью носимых устройств.

Анализ показал, что люди с высокой стрессоустойчивостью отличались большей вариабельностью сердечного ритма — показателем, связанным с более эффективной адаптацией к нагрузке. Кроме того, у них была выше концентрация цинка в слюне и ниже уровень калия.

«Сильный стресс часто выступает триггером ряда заболеваний, но реакции на него у людей различаются. Поэтому важно научиться прогнозировать и отслеживать такие состояния», — отметила автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Евгения Альшанская.

Интересно, что при выполнении заданий все группы показывали примерно одинаковую точность. Однако у менее стрессоустойчивых участников по мере усложнения задач заметно снижалась самооценка, тогда как у адаптивной группы уровень стресса оставался ниже, а антиоксидантная защита — выше.

По мнению исследователей, сочетание данных носимых устройств и биохимических показателей может стать основой для более точной и персонализированной диагностики стрессовых состояний.

Такой подход в перспективе позволит не только объективно оценивать стрессоустойчивость, но и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики заболеваний, связанных с хроническим стрессом.

