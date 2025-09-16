Человечество переживает новый этап эволюции, заявили ученые

Исследователи из Университета Мэна заявили, что люди вступили в крупный эволюционный переход, где главным двигателем развития становится не генетика, а культура. Работа опубликована в журнале BioScience.

«Эволюция человека словно переключает передачи, — объяснил ведущий автор статьи Тимоти Уоринг, доцент экономики и устойчивого развития. — Когда мы перенимаем друг у друга навыки, институты или технологии, мы наследуем адаптивные культурные практики. Они решают задачи куда быстрее, чем генетика. Все указывает на то, что мы находимся в середине великого эволюционного перехода».

Культурные практики — от сельского хозяйства до правовых кодексов — распространяются и меняются быстрее, чем успевают отобраться гены. Это позволяет обществам приспосабливаться к новым условиям и справляться с вызовами, которые биология сама по себе решить не могла.

«Культурная эволюция «съедает» генетическую на завтрак — сравнивать их просто нечестно», — подчеркнул соавтор работы Закари Вуд.

Ученые предполагают, что в долгосрочной перспективе выживание и воспроизводство человека будет зависеть не столько от индивидуальных генов, сколько от здоровья общества и устойчивости его культурной инфраструктуры.

Это приближает человечество к тому, что биологи называют «переходом индивидуальности»: когда отдельные существа объединяются в более сложные «суперорганизмы». Подобные скачки уже происходили в истории жизни — например, при появлении многоклеточных организмов или колоний насекомых.

«Культурная организация делает группы более кооперативными и эффективными. Большие сообщества способны быстрее адаптироваться за счет культурных изменений. И данные говорят, что этот процесс ускоряется», — добавил Уоринг.

По мнению авторов, в будущем именно культура может стать главной формой наследования и развития человека. И тогда эволюция будет записана не в ДНК, а в законах, технологиях и историях, которые мы создаем.

