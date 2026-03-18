Почему сахар в пожилом возрасте для мозга вреден, рассказал биолог

В пожилом возрасте для мозга вредны пики глюкозы и постоянно повышенный уровень сахара в крови, которые способствует развитию деменции, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«За пиками глюкозы идет выброс инсулина и резкое снижение уровня сахара в крови, глюкозное голодание мозга. Постоянно высокий сахар способствует инсулинорезистентности, которая способствует развитию деменции, а также необратимо «бьет» по сосудам, снабжающим мозг. Мозгу нужна не сладкая еда как таковая, а стабильная и физиологически регулируемая подача глюкозы. Здесь выход только один — цельные углеводы (цельнозерновые каши, овощи, фрукты) вместо сладких перекусов», — объяснил специалист.

При этом просто замена сахара на его аналоги — не поможет снизить риски для мозга.

«Всемирная организация здравоохранения в 2023 году выпустила рекомендацию не использовать подсластители как основной способ контроля массы тела или профилактики хронических болезней, потому что убедительной долгосрочной пользы не показано, а по классу в целом есть сигналы возможных неблагоприятных связей. Это напоминание, что лучший путь — не просто заменить сахар на «сладкое без калорий», а снижать саму привычку к постоянно сладкому вкусу», — заметил биолог.

