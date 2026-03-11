Размер шрифта
Ранний маркер болезни Альцгеймера оказался связан с поражением сердца

NatMed: белок болезни Альцгеймера связан с поражением сердца и почек
Высокий уровень фосфорилированного тау-белка (pTau), который считается ранним признаком болезни Альцгеймера, может наблюдаться и при других заболеваниях — системных амилоидозах, поражающих сердце и почки. К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследования рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые проанализировали данные о здоровье 280 пожилых людей из Германии, Италии и Нидерландов. Команда сосредоточилась на наиболее распространенных транстиретиновом амилоидозе и амилоидозе легких цепей иммуноглобулинов.

Системный амилоидоз — это группа заболеваний, при которых в органах накапливаются неправильно свернутые белки, называемые амилоидами. Эти отложения постепенно повреждают ткани и нарушают работу органов. В отличие от болезни Альцгеймера, где амилоидные бляшки образуются в головном мозге, при системном амилоидозе они чаще накапливаются в сердце, почках и других органах.

Несмотря на различия в месте отложения белков, исследователи обнаружили схожую реакцию организма: у пациентов с системным амилоидозом уровень pTau в крови также был повышен. Это означает, что показатель тау-белка может быть менее специфичным маркером болезни Альцгеймера, чем считалось ранее.

Полученные результаты могут быть важны и для диагностики полинейропатии — состояния, при котором возникает покалывание и онемение в руках и ногах. Одной из возможных причин этой патологии может быть системный амилоидоз.

Исследователи предполагают, что повышение уровня pTau связано со стрессом клеток, вызванным накоплением амилоидных белков. Такая реакция может происходить не только в мозге, но и в других органах. У некоторых животных, например у впадающих в спячку, временное повышение pTau даже считается защитным механизмом.

Ранее ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может начинаться с воспаления кожи.

 
