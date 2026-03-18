В небе над США взорвался семитонный метеор

AP News: семитонный метеор взорвался над американским штатом Огайо
Крупный метеор массой около семи тонн вошел в атмосферу Земли над американским штатом Огайо. Космический объект двигался со скоростью примерно 72 тысячи километров в час и разрушился в атмосфере, вызвав мощный хлопок, который многие жители приняли за взрыв. Об этом сообщает издание AP News.

Метеор впервые заметили на высоте примерно 80 километров над озером Эри. Диаметр космического объекта составлял около 1,8 метра. Он пролетел около 55 километров через верхние слои атмосферы и разрушился над северной частью штата Огайо. Однако яркий огненный шар заметили жители сразу нескольких штатов — от Висконсина до Мэриленда.

По данным Американского метеорного общества, метеор пролетел по небу около 9 часов утра и был заметен невооруженным глазом, что бывает довольно редко для таких явлений.

Во время распада космического объекта выделилась энергия, эквивалентная примерно 250 тоннам тротила — жители региона услышали громкий гул, а сотрудники Национальной метеорологической службы даже почувствовали вибрацию.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила регистрацию ударной волны. Сообщений о найденных фрагментах пока не поступало, однако специалисты допускают, что небольшие обломки могли достичь поверхности.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

