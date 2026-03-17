Врач предупредил, что в марте, несмотря на потепление, нельзя ходить без шапки

В марте, несмотря на солнце и потепление, не стоит отказываться от ношения шапки. Температура ниже +7°C, особенно в сочетании с ветром, может привести к развитию отита, ОРВИ, синусита или неврита лицевого нерва, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики, терапевт клиники CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Даниэлла Горбунова.

«Локальное охлаждение, например, ушных раковин или кожи головы, может вызвать рефлекторный спазм сосудов и снижение местного иммунитета, что делает организм более уязвимым перед инфекцией, если контакт с ней уже произошел. При хождении без шапки при температуре около 0°C самую серьезную опасность представляют риски развития заболеваний лор-органов. Уши не имеют достаточной жировой прослойки и очень уязвимы к ветру и холоду. Переохлаждение ушной раковины и слухового прохода может спровоцировать развитие наружного отита, а в более серьезных случаях — способствовать воспалению среднего уха. Особенно опасно сочетание низкой температуры и ветра: при температуре от -3 до +7°C сильный порывистый ветер может стать причиной местного обморожения ушей, носовых пазух и головы», — объяснила врач.

Общей рекомендацией для взрослого здорового населения, по словам доктор, является обязательное ношение шапки при температуре ниже 0°C в безветренную погоду. При температуре около 0 и до +7 и сырости шапку лучше надевать, если планируется длительное пребывание на улице. Если же вы выходите из дома на 5–10 минут, чтобы сесть в машину или зайти в магазин, головной убор не обязателен.

«Для уязвимых групп населения правила ношения головного убора более строгие. Дети, особенно раннего возраста, имеют несформированную систему терморегуляции. Им рекомендуется надевать шапку при температуре ниже +10°C. Пожилые люди часто страдают от сосудистых заболеваний. Резкий спазм сосудов головы на холоде может спровоцировать скачок артериального давления или приступ головной боли, поэтому шапка им необходима даже при незначительном похолодании. Беременные и люди с хроническими заболеваниями тоже входят в группу риска», — рассказал врач.

Главный критерий — смотреть на ситуацию в комплексе. Важны не столько и не только показания термометра, но и влажность воздуха, сила ветра. В начале весны, когда погода неустойчива, разумнее носить с собой легкую шапку или платок.

