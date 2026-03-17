Витамин B2 может защищать раковые клетки от гибели, выяснили ученые

Nature: витамин B2 может повышать выживаемость раковых клеток
Ученые из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана выяснили, что витамин B2, необходимый для нормальной работы организма, может одновременно помогать раковым клеткам выживать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Исследование показало, что метаболизм рибофлавина — одной из форм витамина B2 — защищает опухолевые клетки от ферроптоза, особой формы запрограммированной гибели клеток. Этот механизм запускается при накоплении окислительных повреждений в присутствии железа и обычно помогает организму избавляться от поврежденных или опасных клеток.

Однако ученые обнаружили, что производные витамина B2 поддерживают работу белка FSP1, который защищает клетки от ферроптоза. Когда уровень рибофлавина снижался, опухолевые клетки становились значительно более уязвимыми и легче погибали. Это навело исследователей на мысль, что блокирование метаболизма витамина B2 может стать новым подходом к терапии рака.

В поисках способа обойти защитные механизмы опухоли ученые изучили розеофлавин — вещество, которое вырабатывают некоторые бактерии. По своей структуре оно похоже на витамин B2 и может участвовать в тех же биохимических процессах внутри клетки. Однако, в отличие от настоящего рибофлавина, розеофлавин нарушает работу системы, защищающей клетки от ферроптоза.

Лабораторные эксперименты показали, что даже небольшие дозы этого вещества лишают опухолевые клетки защиты и запускают их гибель. По мнению авторов работы, подобные соединения в будущем могут лечь в основу новых таргетных противоопухолевых препаратов.

Ранее мужчин предупредили об опасности избытка витамина С.

 
