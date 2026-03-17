Вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле

Плазма, выброшенная Солнцем после вспышки, достигнет Земли ранним утром в четверг и может вызвать магнитную бурю сильного уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили модель вспышки класса М2.8, произошедшей 16 марта. По их данным, средняя скорость плазменного облака составляет около 670 км/с.

В лаборатории пояснили, что на путь от Солнца до Земли веществу потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вспышки — около 15:00 мск — приход плазмы ожидается 19 марта в промежутке с 4:00 до 6:00 утра.

По оценкам специалистов, в пике магнитная буря может достичь уровня от G2 (средняя) до G3 (сильная). Вероятность более мощной бури уровня G4 оценивается всего в 1–3%, так как сама вспышка была недостаточно сильной для таких последствий.

Ожидается, что магнитная буря продлится около 10 часов.

До этого в ИКИ РАН рассказали во время вспышки, случившейся на Солнце накануне, был разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

