Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле

ИКИ РАН: сильная магнитная буря накроет Землю утром 19 марта
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Плазма, выброшенная Солнцем после вспышки, достигнет Земли ранним утром в четверг и может вызвать магнитную бурю сильного уровня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили модель вспышки класса М2.8, произошедшей 16 марта. По их данным, средняя скорость плазменного облака составляет около 670 км/с.

В лаборатории пояснили, что на путь от Солнца до Земли веществу потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вспышки — около 15:00 мск — приход плазмы ожидается 19 марта в промежутке с 4:00 до 6:00 утра.

По оценкам специалистов, в пике магнитная буря может достичь уровня от G2 (средняя) до G3 (сильная). Вероятность более мощной бури уровня G4 оценивается всего в 1–3%, так как сама вспышка была недостаточно сильной для таких последствий.

Ожидается, что магнитная буря продлится около 10 часов.

До этого в ИКИ РАН рассказали во время вспышки, случившейся на Солнце накануне, был разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!