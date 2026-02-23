Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Ученые назвали два главных полезных свойства ягод

Nutrients: ягоды могут улучшить память при легких когнитивных нарушениях
Shutterstock

Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что регулярное употребление ягод немного улучшает показатели памяти у людей с начальными признаками когнитивных нарушений, а также снижает воспаление и улучшает чувствительность к инсулину при ожирении. Результаты анализа клинических исследований опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные клинических исследований, опубликованные в течение последних 20 лет. В разных работах изучалось, как ягоды влияют на память, внимание и другие когнитивные функции, а также на показатели, связанные с лишним весом: уровень воспаления, инсулинорезистентность, гормоны насыщения и взаимодействие между кишечником и мозгом.

Наиболее устойчивые результаты касались именно памяти. Улучшения были небольшими, но повторялись в разных исследованиях, особенно у людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое может предшествовать деменции.

Исследователи связывают эффект с полифенолами — биологически активными веществами, которыми богаты ягоды. Эти соединения помогают снижать хроническое воспаление и оксидативный стресс, часто сопутствующие ожирению и ускоряющие возрастное ухудшение работы мозга.

При этом ученые подчеркивают: говорить о том, что ягоды предотвращают деменцию, пока рано. Доказательств их влияния на ключевые маркеры нейродегенерации, такие как β-амилоид и тау-белок, в исследованиях с участием людей недостаточно.

Тем не менее, авторы отмечают, что включение ягод в рацион может быть простым и безопасным способом поддержать память и метаболическое здоровье, особенно у людей с избыточным весом.

Ранее в клюкве нашли природное вещество защиты от инфекций.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!