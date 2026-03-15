Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Легкая навязчивость может указывать на высокий IQ у подростков

Психиатр Скавыш: легкая навязчивость у подростков связана с высоким интеллектом
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Многие родители и учителя относятся к навязчивым привычкам подростков с настороженностью. Однако последние исследования показывают: легкая степень обсессивно-компульсивных симптомов (ОКС) у подростков может быть связана с более высоким уровнем интеллекта, рассказал «Газет.Ru» врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш.

«В исследованиях подростки с умеренной выраженностью навязчивых мыслей и ритуалов демонстрировали более высокий IQ по сравнению с теми, у кого симптомов почти не было, или у кого они были выражены сильно. Иными словами, небольшая «доза» обсессий, похоже, может стимулировать когнитивные процессы, помогая подростку лучше структурировать информацию, концентрироваться и контролировать внимание», — объяснил Скавыш.

При этом с ростом выраженности симптомов социальное и бытовое функционирование снижается.

«Но ухудшение социальной адаптации чаще связано не с навязчивыми мыслями, а с другими тяжёлыми расстройствами, которые у подростка могут сочетаться с ОКС. Тем не менее, результаты исследования заставляют пересмотреть привычные представления о легкой навязчивости: в некоторых случаях она может быть адаптивной стратегией, помогающей подростку организовать мысли и справляться с эмоциональной нагрузкой», — рассказал психиатр.

Для родителей и педагогов это открытие имеет важное практическое значение. Не каждая навязчивая привычка у подростка требует немедленного вмешательства. Легкая обсессивность может служить способом саморегуляции, помогать развивать внимание и концентрацию. Главное — отслеживать, чтобы симптомы не мешали учебе, социальной жизни или не сочетались с более тяжелыми психическими расстройствами.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!