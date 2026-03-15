Семейные пары в России призвали спать в разных кроватях в трех случаях

DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Многие годами игнорируют недосып из-за партнера, считая, что спать вместе — обязанность любящих людей. Однако, как отметила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, врач-терапевт, клинический психолог, сексолог Ульяна Махова, есть три причины, из-за которых действительно стоит разъехаться по разным кроватям.

«В западной практике это называют «Sleep Divorce» (Сонный развод). Звучит страшно, но на деле это часто спасает брак. Исследования показывают, что пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов или привычек, часто сообщают о «более высоком» качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели», — рассказала специалист.

Первая причина — сильный храп или апноэ. Если партнер задерживает дыхание во сне, вы будете постоянно просыпаться от страха за него или от звука. Это значительно снижает качество сна, что может негативно повлиять как на ваше здоровье, так и на отношения в паре.

«Вторая причина — разный хронотип. Вы «жаворонок» (ложитесь в 22:00), а партнер «сова» (в 01:00). Ваши циклы сна не совпадают, и вы будите друг друга. И наконец — разная потребность в тепле. Одному жарко под тонкой простыней, другому нужно три одеяла. Часто можно встретить утверждение: «Если мы спим в разных комнатах, мы отдаляемся», — это миф. В реальности секс и нежность не привязаны к месту сна. Вы можете проводить время вместе перед сном, а спать там, где вам качественно. Отдохнувший и добрый партнер лучше, чем злой и невыспавшийся, лежащий рядом», — отметила Махова.

Ранее были названы два простых способа похудеть без диет.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!