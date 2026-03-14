Ученые сообщили о первой длительной магнитной буре весны

ИКИ РАН: на Земле уже более 9 часов продолжается магнитная буря

Первая продолжительная магнитная буря этой весны уже более девяти часов наблюдается на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, планетарная магнитная буря начала фиксироваться примерно с полуночи по московскому времени. Специалисты объяснили, что событие связано с резким увеличением скорости солнечного ветра возле Земли. Причиной этого стала корональная дыра на Солнце.

В лаборатории отметили, что буря остается необычно стабильной: на протяжении всех девяти часов ее индекс держится на уровне G1.7, что соответствует магнитной буре средней силы.

Также ученые указали, что это первая заметная магнитная буря марта. Похожее событие наблюдалось 4 марта, однако оно было кратковременным и не было связано с внешними причинами.

По информации специалистов, с начала 2026 года уже зафиксировано 17 дней с магнитными бурями. При этом в прошлом году, который считался самым геомагнитно активным за десятилетие, такие события происходили в 19% дней. Ученые отметили, что пока текущий год развивается по рекордному графику.

