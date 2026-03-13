Ученые объяснили, почему выражение лица во время оргазма похоже на выражение боли

PsyPost: во время оргазма люди часто закрывают глаза, опускают брови и открывают рот

Выражения лица принято считать универсальным языком эмоций: улыбка сигнализирует о радости, нахмуренные брови — о гневе или тревоге. Однако в моменты сильного сексуального удовольствия эта «система сигналов» работает иначе. Исследования показывают, что выражение лица во время оргазма часто напоминает выражение боли. Об этом сообщает портал PsyPost.

Ученые из разных областей психологии и эволюционной биологии попытались разобраться, почему это происходит. Они анализировали видеозаписи, компьютерные модели и даже поведение приматов, чтобы понять, какие именно движения мышц лица сопровождают кульминацию.

Оказалось, что во время оргазма люди часто закрывают глаза, опускают брови и открывают рот. Такая комбинация движений почти совпадает с универсальным выражением боли. Например, характерное напряжение мышц вокруг глаз и верхней губы встречается в обоих случаях.

Однако отличить удовольствие от боли все же возможно — и важную роль здесь играет контекст. В работе, опубликованной в журнале Science, ученые показали участникам фотографии лиц людей, переживающих разные сильные эмоции — от победы в спортивном матче до болезненных процедур и сексуального удовольствия. Когда лица показывали без тела, люди практически не могли определить, какая эмоция изображена.

Когда же лицо показывали вместе с телом, участники легко распознавали эмоцию. Это явление ученые назвали «парадоксом пиковых эмоций»: при очень сильных переживаниях выражение лица становится менее информативным, и люди больше ориентируются на язык тела.

При этом представления людей о том, как должно выглядеть лицо во время оргазма, отличаются от реальных выражений. В исследовании, опубликованном в PNAS, ученые использовали компьютерную программу, генерирующую случайные анимации лиц. Участники из разных культур выбирали, какие из них больше похожи на выражение боли или оргазма.

Оказалось, что в воображении людей эти эмоции выглядят совершенно по-разному. Боль ассоциируется с «сжатием» лица — опущенными бровями и сморщенным носом. Оргазм же, по мнению участников, сопровождается «раскрытием» лица: поднятыми бровями и широко открытым ртом.

При этом культурные различия тоже оказались заметными. Участники из западных стран чаще представляли оргазм с широко раскрытыми глазами и ртом, тогда как в Восточной Азии его чаще связывали с улыбкой и закрытым ртом.

Эволюционные исследования показывают, что такие выражения лица могут иметь древние биологические корни. У близких родственников человека — бонобо — во время сексуальных контактов наблюдается особая мимика, которую партнер часто автоматически повторяет. Такое «быстрое мимическое подражание» помогает синхронизировать поведение и укрепляет социальные связи.

По мнению ученых, выражение лица во время оргазма — результат взаимодействия биологии, эволюции и культуры. Сильные эмоции вызывают схожие физиологические реакции, поэтому выражения удовольствия и боли могут выглядеть почти одинаково. При этом на то, как люди воспринимают и демонстрируют такие эмоции, влияет культурная среда и социальные ожидания.

Ранее у низкого уровня тестостерона выявили неожиданную опасность.