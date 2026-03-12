Размер шрифта
В клетках нашли «ускоритель» развития рака

NatCom: обнаружен общий механизм развития разных видов рака
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра геномного регулирования в Барселоне обнаружили, что опухоли разных типов используют два общих механизма клеточного редактирования РНК: один из них чрезмерно активируется и ускоряет рост опухоли, а другой ослабевает и перестает сдерживать развитие рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Чтобы выявить эти механизмы, исследователи применили аналитический метод VIPER примерно к 10 000 образцам опухолевых биопсий 14 типов рака. Для каждого образца также анализировали соответствующую здоровую ткань, что позволило сравнить изменения в работе клеточных систем.

Ученые обнаружили две программы клеточного редактирования, которые проявляются практически при всех видах рака. Первая действует как «ускоритель»: в опухолях она становится гиперактивной и связана с более неблагоприятным прогнозом лечения. Вторая, наоборот, выполняет роль «тормоза» — при раке ее активность снижается, что облегчает прогрессирование заболевания.

Используя этот подход, ученые выявили около 120 потенциальных терапевтических мишеней — молекул, уровень которых можно повышать или снижать, чтобы восстановить баланс этих программ редактирования в клетках.

Среди наиболее важных кандидатов оказался ген FUS, который ранее в основном изучался в контексте неврологических заболеваний. Несмотря на то что его редко рассматривают в исследованиях рака, анализ показал, что активность этого гена может иметь высокую прогностическую ценность для развития опухолей.

Ранее соединения из вишни замедлили развитие агрессивного рака груди.

 
