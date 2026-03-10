Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

В России разработали новый способ лечения агрессивного рака, устойчивого к химиотерапии

Первый МГМУ: предложен новый подход к лечению устойчивой к химиотерапии саркомы Юинга
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского университета создали новую систему доставки лекарственных препаратов, которая может усиливать противоопухолевый эффект и воздействовать на клетки, устойчивые к стандартной химиотерапии при саркоме Юинга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Саркома Юинга — агрессивная злокачественная опухоль, чаще всего развивающаяся у детей и подростков. Заболевание характеризуется высоким риском рецидивов, а одной из основных проблем лечения остается формирование лекарственной устойчивости к химиотерапии.

Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи предложили использовать микрочастицы на основе лактоферрина — природного белка с высокой биосовместимостью и способностью взаимодействовать с опухолевыми клетками. Белок был получен в Институте биологии гена РАН, который вместе с Сеченовским университетом участвует в разработке технологий иммунной инженерии, клеточных технологий и 3D-биопечати.

Для создания системы доставки лактоферрин соединили с хондроитинсульфатом. В полученные микрочастицы ученые загрузили экспериментальное противоопухолевое соединение — ингибитор карбоангидразы II OX72. Такая конструкция защищает препарат и обеспечивает его направленное высвобождение в опухолевой ткани.

«Изначально мы разрабатывали препараты на основе лактоферрина для задач регенерации кожи. В процессе создания систем пролонгированной доставки стало очевидно, что такие системы можно использовать и для адресной доставки лекарств», — рассказал руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что микрочастицы обеспечивают контролируемое, в том числе pH-зависимое, высвобождение препарата в течение суток и усиливают его цитотоксическое действие. Система оказалась эффективной как против стандартных клеточных линий саркомы Юинга, так и против клеток, устойчивых к доксорубицину — одному из основных препаратов химиотерапии.

«Саркома Юинга часто перестает отвечать на стандартную химиотерапию. Мы показали, что использование лактоферриновых микрочастиц в сочетании с ингибитором карбоангидразы позволяет активировать альтернативный механизм гибели опухолевых клеток — ферроптоз», — отметил ведущий научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Илья Уласов.

Еще одним преимуществом новой системы является ее селективность. Благодаря этому лекарственное вещество может накапливаться преимущественно в зоне опухоли.

Полученные результаты могут стать основой для разработки новых методов терапии лекарственно-устойчивых форм саркомы Юинга.

Ранее в России создали приложение для наблюдения за пациентами с тяжелой болезнью нервной системы.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!