В России разработали новый способ лечения агрессивного рака, устойчивого к химиотерапии

Первый МГМУ: предложен новый подход к лечению устойчивой к химиотерапии саркомы Юинга

Ученые Сеченовского университета создали новую систему доставки лекарственных препаратов, которая может усиливать противоопухолевый эффект и воздействовать на клетки, устойчивые к стандартной химиотерапии при саркоме Юинга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Саркома Юинга — агрессивная злокачественная опухоль, чаще всего развивающаяся у детей и подростков. Заболевание характеризуется высоким риском рецидивов, а одной из основных проблем лечения остается формирование лекарственной устойчивости к химиотерапии.

Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи предложили использовать микрочастицы на основе лактоферрина — природного белка с высокой биосовместимостью и способностью взаимодействовать с опухолевыми клетками. Белок был получен в Институте биологии гена РАН, который вместе с Сеченовским университетом участвует в разработке технологий иммунной инженерии, клеточных технологий и 3D-биопечати.

Для создания системы доставки лактоферрин соединили с хондроитинсульфатом. В полученные микрочастицы ученые загрузили экспериментальное противоопухолевое соединение — ингибитор карбоангидразы II OX72. Такая конструкция защищает препарат и обеспечивает его направленное высвобождение в опухолевой ткани.

«Изначально мы разрабатывали препараты на основе лактоферрина для задач регенерации кожи. В процессе создания систем пролонгированной доставки стало очевидно, что такие системы можно использовать и для адресной доставки лекарств», — рассказал руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Артем Антошин.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что микрочастицы обеспечивают контролируемое, в том числе pH-зависимое, высвобождение препарата в течение суток и усиливают его цитотоксическое действие. Система оказалась эффективной как против стандартных клеточных линий саркомы Юинга, так и против клеток, устойчивых к доксорубицину — одному из основных препаратов химиотерапии.

«Саркома Юинга часто перестает отвечать на стандартную химиотерапию. Мы показали, что использование лактоферриновых микрочастиц в сочетании с ингибитором карбоангидразы позволяет активировать альтернативный механизм гибели опухолевых клеток — ферроптоз», — отметил ведущий научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Илья Уласов.

Еще одним преимуществом новой системы является ее селективность. Благодаря этому лекарственное вещество может накапливаться преимущественно в зоне опухоли.

Полученные результаты могут стать основой для разработки новых методов терапии лекарственно-устойчивых форм саркомы Юинга.

