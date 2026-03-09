Развеян популярный миф о вреде фастфуда

Употребление ультрапереработанных продуктов не связано с более быстрым снижением когнитивных функций у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные десятилетнего наблюдения за пожилыми жителями Нидерландов. Работа опубликована в журнале European Journal of Nutrition (EJN).

В последние годы ученые активно изучают влияние питания на здоровье мозга, поскольку число людей с деменцией в мире стремительно растет. Предполагается, что образ жизни, включая диету, может играть важную роль в замедлении возрастных изменений мозга.

Ультрапереработанными называют продукты, созданные из ингредиентов, прошедших значительную промышленную обработку. Обычно это готовые к употреблению продукты с добавлением ароматизаторов, красителей и других технологических добавок. К таким продуктам относятся, например, печенье, мороженое, сладкие напитки, сосиски и промышленный хлеб.

В исследовании использовали данные проекта Longitudinal Aging Study Amsterdam, в котором наблюдают за здоровьем пожилых людей. В анализ вошли 1371 человек старше 55 лет, средний возраст участников составлял около 67 лет.

Участники заполняли подробный опросник о питании, в котором оценивалось потребление 238 различных продуктов за предыдущие четыре недели. Затем ученые классифицировали все продукты по системе NOVA classification, разделяющей пищу по степени переработки.

После этого исследователи оценили, какую долю в рационе занимают ультрапереработанные продукты. В среднем они составляли около 20% от общего веса потребляемой пищи.

Состояние когнитивных функций участников оценивали с помощью пяти разных тестов, которые проводились несколько раз на протяжении десяти лет. Они проверяли общие когнитивные способности, скорость обработки информации, эпизодическую память и исполнительные функции — способность планировать действия и концентрировать внимание.

Результаты показали, что количество ультрапереработанных продуктов в рационе не было связано с более быстрым ухудшением когнитивных функций.

По мнению авторов, более важным фактором может быть общее качество рациона. В предыдущих анализах той же группы участников ученые обнаружили, что люди, придерживавшиеся более здоровых моделей питания, демонстрировали более медленное снижение когнитивных функций.

В дальнейшем ученые планируют более подробно изучить влияние конкретных компонентов питания на здоровье мозга, чтобы лучше понять, как современный рацион влияет на старение нервной системы.

