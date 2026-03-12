Врач рассказал, для кого может быть опасен творог

Диетолог предупредил, что творог может содержать значительное количество натрия и при чрезмерном употреблении быть нежелательным для людей с повышенным артериальным давлением. Об этом изданию The Independent рассказал британский диетолог Роб Хобсон.

Творог считается источником легкоусвояемого белка и часто рекомендуется как часть здорового рациона. Однако, по словам эксперта, при его производстве обычно добавляется соль, что повышает содержание натрия в готовом продукте.

Как отметил Хобсон, в одной стандартной порции творога может содержаться около 300-400 миллиграммов натрия. Это значение больше, чем в некоторых других кисломолочных продуктах, например в йогурте.

«Для здоровых людей такое количество натрия обычно не представляет опасности. Однако людям, которым необходимо ограничивать потребление соли — в частности при артериальная гипертензия, — следует учитывать этот фактор при составлении рациона», — отметил медик.

При этом специалист подчеркнул, что полностью отказываться от творога не требуется. По его словам, людям с повышенным давлением достаточно контролировать общее потребление соли и обращать внимание на состав продуктов.

