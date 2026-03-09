Россиянам объяснили, почему популярные диеты могут не работать

Популярные диеты могут не помочь сбросить вес, если человек постоянно страдает от недосыпа, испытывает стресс, имеет недиагностированный диабет или другие проблемы со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Часто пациент приходит с запросом «хочу похудеть», но в ходе беседы выясняется, что за набором веса стоят хронический недосып, стресс, переедание вечером, гормональные нарушения или неконтролируемый диабет. Если игнорировать эти причины, ни одна «идеальная» диета не сработает надолго. В отличие от модных «детоксов» и жёстких диет, работа диетолога начинается с диагностики: анализы, история заболеваний, лекарства, пищевые предпочтения, образ жизни. Поэтому диетолог работает не только с тарелкой, но и с режимом дня, иногда — в связке с эндокринологом, психотерапевтом, кардиологом», — заметила врач.

Чтобы успешно похудеть, важно убрать отягощающие факторы, а также соблюдать общие принципы здорового питания: в рационе должно быть меньше ультра переработанных продуктов, больше овощей, цельных злаков.

«Общие принципы универсальны, но они не всегда могут помочь. Диетолог помогает решить психологические проблемы, которые приводят к набору веса, например, объясняет, что жесткое голодание способно навредить обмену веществ и психике. Специалист помогает выстроить систему, в которой еда будет поддерживать здоровье, а не становиться источником постоянной вины, учит разбираться в составе продуктов, понимать собственный голод и насыщение, адаптировать рацион к жизни, а не наоборот», — заключила специалист.

