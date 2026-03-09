Размер шрифта
Россиянам объяснили, почему популярные диеты могут не работать

Врач Джутова: диеты могут не работать из-за недосыпа, диабета или стресса
Популярные диеты могут не помочь сбросить вес, если человек постоянно страдает от недосыпа, испытывает стресс, имеет недиагностированный диабет или другие проблемы со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Часто пациент приходит с запросом «хочу похудеть», но в ходе беседы выясняется, что за набором веса стоят хронический недосып, стресс, переедание вечером, гормональные нарушения или неконтролируемый диабет. Если игнорировать эти причины, ни одна «идеальная» диета не сработает надолго. В отличие от модных «детоксов» и жёстких диет, работа диетолога начинается с диагностики: анализы, история заболеваний, лекарства, пищевые предпочтения, образ жизни. Поэтому диетолог работает не только с тарелкой, но и с режимом дня, иногда — в связке с эндокринологом, психотерапевтом, кардиологом», — заметила врач.

Чтобы успешно похудеть, важно убрать отягощающие факторы, а также соблюдать общие принципы здорового питания: в рационе должно быть меньше ультра переработанных продуктов, больше овощей, цельных злаков.

«Общие принципы универсальны, но они не всегда могут помочь. Диетолог помогает решить психологические проблемы, которые приводят к набору веса, например, объясняет, что жесткое голодание способно навредить обмену веществ и психике. Специалист помогает выстроить систему, в которой еда будет поддерживать здоровье, а не становиться источником постоянной вины, учит разбираться в составе продуктов, понимать собственный голод и насыщение, адаптировать рацион к жизни, а не наоборот», — заключила специалист.

