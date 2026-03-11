Фотография руки может помочь выявить опасное гормональное заболевание

Фотография тыльной стороны руки может помочь выявить редкое гормональное заболевание — акромегалию, которое часто остается незамеченным в течение многих лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Кобе, разработавшие модель искусственного интеллекта для ранней диагностики болезни. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM).

Акромегалия возникает из-за избыточной выработки гормона роста. Заболевание обычно развивается в среднем возрасте и приводит к постепенному увеличению рук, стоп и черт лица. Если болезнь не лечить, она может вызвать серьезные осложнения и в среднем сокращает продолжительность жизни примерно на десять лет.

Исследователи решили проверить, можно ли выявлять признаки болезни с помощью фотографий рук. Такой подход может быть более удобным и безопасным с точки зрения конфиденциальности, чем анализ изображений лица.

Для работы ученые собрали данные 725 участников из 15 медицинских учреждений Японии. Примерно у половины из них была диагностирована акромегалия. В общей сложности исследователи использовали более 11 тысяч фотографий рук для обучения и проверки алгоритма.

На изображениях была показана только тыльная сторона руки и сжатый кулак, а ладонь — с уникальными линиями — намеренно скрывали, чтобы сохранить анонимность.

Разработанная модель машинного обучения показала высокую точность. Если алгоритм указывал на наличие заболевания, вероятность того, что человек действительно страдает акромегалией, составляла 88%. Если же результат был отрицательным, вероятность отсутствия болезни достигала 93%. При этом алгоритм оказался точнее специалистов-эндокринологов, которым показывали те же фотографии.

В будущем исследователи планируют проверить эффективность модели на более крупных и разнообразных выборках. Они также хотят выяснить, можно ли использовать подобные алгоритмы для выявления других заболеваний, проявляющихся в изменениях рук — например, ревматоидного артрита или анемии.

