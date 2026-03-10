Размер шрифта
Раскрыт простой способ облегчить дыхание при сезонной аллергии

Daily Express: жвачка помогает ослабить симптомы сезонной аллергии
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Жевательная резинка может облегчать дыхание при сезонной аллергии, поскольку стимулирует выработку слюны и частое глотание, что помогает частично очищать носовые проходы от аллергенов. Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Tim Mercer в комментарии для издания The Daily Express.

По словам специалиста, такой простой способ может быть полезен людям с поллинозом — аллергическим заболеванием, которое возникает из-за реакции иммунной системы на пыльцу растений. Болезнь проявляется заложенностью носа, чиханием, зудом и слезотечением.

Жевательная резинка усиливает выработку слюны и заставляет человека чаще глотать. Эти процессы способствуют частичному очищению носовых проходов и могут уменьшать заложенность носа, облегчая дыхание.

Мерсер отметил, что симптомы аллергии нередко усиливаются ночью. Это связано с тем, что в темное время суток повышается уровень гистамина — вещества, участвующего в аллергической реакции. Кроме того, пыльца может накапливаться на волосах, одежде и постельном белье, из-за чего перед сном часто усиливаются чихание, насморк и раздражение глаз.

Врач подчеркнул, что жевательная резинка не является полноценным лечением аллергии и лучше использовать ее вместе с другими мерами. В частности, он рекомендует пить зеленый чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, а также ограничить употребление алкоголя, поскольку он может усиливать аллергические реакции.

Ранее были названы компоненты духов, которые могут вызвать аллергию.

 
