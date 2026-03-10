Врач назвал причины чувства резкого падения при засыпании

Вздрагивание и ощущение падения при засыпании возникает из-за того, что мозг ошибочно воспринимает расслабление мышц как угрозу падения и посылает телу сигнал резко сократиться. Об этом рассказал британский врач общей практики Амир Хан, комментарий которого приводит издание Daily Mirror.

По словам специалиста, такое явление известно как гипнагогический рывок — непроизвольное сокращение мышц, которое возникает в момент перехода от бодрствования ко сну. В это время мышцы постепенно расслабляются, однако мозг иногда ошибочно интерпретирует это состояние как падение.

«Это неправильное толкование со стороны мозга. Он посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно «поймало» вас, поэтому человек внезапно вздрагивает и может проснуться», — объяснил Хан.

Некоторые ученые считают, что этот механизм может быть древним рефлексом выживания. Предполагается, что у ранних предков человека, которые могли спать на деревьях, подобный рефлекс помогал предотвратить падение: внезапный спазм мышц заставлял тело резко напрячься.

Врач подчеркнул, что в большинстве случаев такие эпизоды совершенно безвредны. Чаще всего они возникают, когда человек испытывает сильный стресс, сильно устал или выпил кофе перед сном.

При этом, если подобные приступы повторяются слишком часто, усиливаются или сопровождаются болью, специалист рекомендует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные нарушения сна.

