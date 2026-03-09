Рак может «вербовать» иммунные клетки для своей защиты, выяснили ученые

Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) установили, что рак легких начинает перепрограммировать иммунные клетки задолго до их попадания в опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что макрофаги — клетки, уничтожающие патогены и аномальные клетки — способствуют развитию рака только после контакта с опухолью. Новое исследование показывает: патологические процессы начинаются на стадии предшественников макрофагов в костном мозге. Сигналы от растущей опухоли меняют программу клеток еще до выхода в кровоток.

Ключевую роль в таком перепрограммировании играет ключевой белок NRF2. Обычно он помогает клеткам справляться со стрессом, но под влиянием опухоли «перехватывает» макрофаги и активирует их воспалительную функцию. Блокировка NRF2 с помощью препаратов или генетических изменений снижала количество таких клеток и восстанавливала иммунный ответ.

«Если в ходе лечения вмешательство происходит только внутри опухоли, клетки уже полностью перепрограммированы. Нам нужно действовать на этапе их формирования в костном мозге», — поясняет автор работы, профессор Самарт Хегде.

Ученые также отмечают, что ингибиторы NRF2 могут усилить современные методы иммунотерапии. Новые подходы позволят перекрыть источник «пособников» рака еще до их появления в опухоли.

В будущем открытие может лечь в основу анализа крови, позволяющего выявлять «запрограммированные» макрофаги, что поможет вовремя диагностировать болезнь или оценивать риск рецидива. Ученые также изучают, действуют ли аналогичные механизмы при других видах рака, а также при старении, ожирении и атеросклерозе.

