Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Рак может «вербовать» иммунные клетки для своей защиты, выяснили ученые

Nature: рак может захватывать иммунные клетки в костном мозге
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) установили, что рак легких начинает перепрограммировать иммунные клетки задолго до их попадания в опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что макрофаги — клетки, уничтожающие патогены и аномальные клетки — способствуют развитию рака только после контакта с опухолью. Новое исследование показывает: патологические процессы начинаются на стадии предшественников макрофагов в костном мозге. Сигналы от растущей опухоли меняют программу клеток еще до выхода в кровоток.

Ключевую роль в таком перепрограммировании играет ключевой белок NRF2. Обычно он помогает клеткам справляться со стрессом, но под влиянием опухоли «перехватывает» макрофаги и активирует их воспалительную функцию. Блокировка NRF2 с помощью препаратов или генетических изменений снижала количество таких клеток и восстанавливала иммунный ответ.

«Если в ходе лечения вмешательство происходит только внутри опухоли, клетки уже полностью перепрограммированы. Нам нужно действовать на этапе их формирования в костном мозге», — поясняет автор работы, профессор Самарт Хегде.

Ученые также отмечают, что ингибиторы NRF2 могут усилить современные методы иммунотерапии. Новые подходы позволят перекрыть источник «пособников» рака еще до их появления в опухоли.

В будущем открытие может лечь в основу анализа крови, позволяющего выявлять «запрограммированные» макрофаги, что поможет вовремя диагностировать болезнь или оценивать риск рецидива. Ученые также изучают, действуют ли аналогичные механизмы при других видах рака, а также при старении, ожирении и атеросклерозе.

Ранее был обнаружен ранее неизвестный вирус, связанный с раком кишечника.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!