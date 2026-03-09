Обнаружен ранее неизвестный вирус, связанный с раком кишечника

Ученые из Дании обнаружили, что кишечная бактерия Bacteroides fragilis может скрывать в себе неизвестный вирус, связанный с колоректальным раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine (ComMed).

По оценкам исследователей, до 80% случаев связаны с факторами окружающей среды. Также важную роль играет микробиом кишечника — совокупность бактерий, грибков и вирусов, живущих в пищеварительном тракте.

Бактерия Bacteroides fragilis обычно считается обычным и относительно безвредным обитателем кишечника. Однако ранее ученые неоднократно замечали, что у людей с раком численность этих организмов повышена.

Сначала ученые предположили, что «раковые» бактерии могут принадлежать к отдельной эволюционной линии, но эта гипотеза не подтвердилась. Тогда исследователи сосредоточились на генетических элементах, которые бактерии могут приобретать извне — например, при заражении вирусами.

В результате в геномах бактерий у онкологических пациентов обнаружили два ранее неизвестных профага — вируса, встроенного в ДНК бактерии. Такие вирусы практически не встречались у бактерий из кишечника здоровых людей.

Чтобы проверить результаты, ученые проанализировали образцы кала 877 человек из Европы, США и Азии. Среди них у 434 был колоректальный рак, у 443 — нет. Оказалось, что у пациентов с раком кишечника вероятность обнаружения этих вирусных элементов была более чем в два раза выше.

Авторы подчеркивают, что речь идет только о статистической связи. Пока неизвестно, способствуют ли вирусы развитию рака или, наоборот, особенности кишечной среды при болезни создают условия, благоприятные для таких бактерий.

Тем не менее открытие может иметь практическое значение. Исследователи предполагают, что вирусные «сигнатуры» в микробиоме можно использовать для раннего выявления рака кишечника. Предварительный анализ показал, что тест на фрагменты геномов этих вирусов способен обнаружить около 40% случаев заболевания.

Ранее ученые предложили лечить травмы мозга через кишечник.