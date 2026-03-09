Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Киты и тюлени могут погибнуть из-за шума судов в Арктике, выяснили ученые

Frontiers: рост уровня шума в Арктике ведет к гибели китов и тюленей
Boris Mashkov/Russian Look/Global Look Press

Масштабное исследование, проведенное в канадской бухте Кембридж-Бей, показало резкий рост уровня шума в подводном мире Арктики. Ученые фиксировали звуки от кораблей, самолетов и снегоходов, которые мешают китам и тюленям общаться, искать пищу и выживать в суровых условиях. Результаты опубликованы в журнале Frontiers.

«Регион нагревается в три раза быстрее, чем остальная планета. Таяние льдов открывает новые пути для судоходства, туризма и добычи ресурсов, но одновременно увеличивает акустическое загрязнение», — уточнили ученые.

На протяжении 10 лет исследователи проводили измерения с помощью подводного прибора, установленного в 2012 году. Сравнение тихого мая и активного августа показало: в конце лета шум в океане в среднем выше на 10 децибел, а резких звуков становится в 10 раз больше.

«Существующие европейские стандарты контроля шума устарели для северных широт. Они рассчитаны на низкие частоты больших кораблей, но не учитывают звуки авиации, малых катеров и снегоходов. Например, в мае 2018 года прибор зафиксировал около 2000 проездов техники с уровнем шума до 80 децибел», — отметили исследователи.

Особенно показательным для исследователей стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса судоходство заметно сократилось. Уже в августе уровень подводного шума оказался почти таким же низким, как обычно бывает в мае, что наглядно показало, насколько сильно человеческая деятельность влияет на акустическую обстановку в море.

Экологи отмечают, что для китов, тюленей и моржей звук играет жизненно важную роль: с его помощью они общаются, находят пищу и ориентируются в пространстве. Громкий антропогенный шум способен заглушать сигналы между матерью и детенышем и вынуждать животных покидать привычные районы кормления.

Ранее российские ученые выделили лучшие технологии для освоения Арктики.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!