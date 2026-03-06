Опровергнута эффективность популярного способа профилактики рака кишечника

Регулярный прием аспирина не является быстрым и надежным способом предотвратить рак кишечника у большинства людей. При этом препарат повышает риск серьезных кровотечений. К такому выводу пришли авторы нового систематического обзора. Работа опубликована в базе обзоровCochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

Рак кишечника (колоректальный рак) входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире. Обычно его профилактика включает здоровый образ жизни и регулярные скрининговые обследования. В последние годы ученые также изучают, могут ли некоторые распространенные лекарства снижать риск болезни.

Речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП), к которым относятся аспирин и ибупрофен. Эти лекарства широко применяются для снятия боли, воспаления и жара. Однако их роль в профилактике рака остается предметом дискуссий.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи из Западно-Китайской больницы Сычуаньского университета проанализировали данные 10 рандомизированных клинических испытаний с участием 124 837 человек. В них изучалось, может ли аспирин снизить риск развития колоректального рака или предраковых образований — аденом — у людей со средним уровнем риска.

Анализ показал, что прием аспирина, вероятно, не снижает риск рака кишечника в течение первых 5–15 лет. Некоторые данные указывают на возможный защитный эффект при наблюдении более 10–15 лет, однако надежность этих результатов оценивается как очень низкая.

«Идея о том, что аспирин может предотвращать рак в долгосрочной перспективе, выглядит привлекательной, но наш анализ показывает, что такой эффект не гарантирован и сопровождается непосредственными рисками», — отметил ведущий автор работы Чжаолун Цай.

При этом исследователи обнаружили убедительные доказательства того, что ежедневный прием аспирина увеличивает риск серьезных кровотечений вне черепной полости, а также, вероятно, повышает вероятность геморрагического инсульта.

«Многие могут подумать, что если начать принимать аспирин сегодня, это защитит их от рака завтра. На самом деле потенциальный эффект может проявиться только спустя десятилетия — если вообще проявится — тогда как риск кровотечений возникает сразу», — подчеркнул соавтор исследования Бо Чжан.

Ученые отмечают, что аспирин может быть полезен для некоторых групп повышенного риска — например, людей с наследственным синдромом Линча, который значительно увеличивает вероятность развития колоректального рака. Однако для большинства людей со средним риском такие рекомендации пока не подтверждаются данными.

Поэтому специалисты советуют не начинать регулярный прием аспирина для профилактики рака без консультации с врачом и оценки индивидуальных рисков.

Ранее было названо популярное средство от бессонницы, провоцирующее проблемы с сердцем.