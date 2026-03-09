Ученые обнаружили странные следы жизни в неожиданном месте

Международная группа ученых обнаружила необычные следы древней микробной жизни в горах Марокко. Открытие оказалось неожиданным, поскольку подобные структуры, как считалось ранее, не могут формироваться в глубоководных условиях. Работа опубликована в журнале Geology.

Во время экспедиции в долине Дадес в Центральном Высоком Атласе ученые изучали древние рифовые экосистемы. Миллионы лет назад эта территория находилась под водой, и сегодня в горных породах сохранились следы морских осадков.

Во время подъема по слоям осадочных пород Мартиндейл заметила необычный рисунок на поверхности одного из слоев. Помимо привычных волновых следов на песке, образованных подводными потоками, на поверхности были видны мелкие складки и гребни.

Такие структуры — крошечные гребни и углубления размером от миллиметров до сантиметров — обычно образуются, когда на морском дне растут микробные или водорослевые маты. Однако в геологической летописи они встречаются редко: животные, активно перемешивающие донные осадки, обычно разрушают такие хрупкие структуры.

Поэтому складчатые структуры чаще всего находят в очень древних породах, возраст которых превышает 540 миллионов лет, когда животные еще не начали активно «перекапывать» морское дно.

Но обнаруженные структуры были значительно моложе — около 180 миллионов лет. Более того, они сформировались в осадках турбидитов — породах, образованных подводными потоками обломков и грязи. Такие отложения формируются на глубине не менее 180 метров, куда практически не проникает солнечный свет.

Это означало, что структуры не могли быть образованы фотосинтезирующими водорослями, как происходит в мелководных условиях.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые провели подробный анализ пород. Химические исследования показали повышенное содержание углерода непосредственно под складчатыми структурами, что часто указывает на биологическое происхождение.

Сравнение с современными глубоководными экосистемами дало возможное объяснение. В глубинах океана, куда не проникает свет, существуют микробные сообщества, получающие энергию не от солнца, а от химических реакций. Такие микроорганизмы называются хемосинтетическими бактериями.

По мнению исследователей, именно такие бактерии могли образовывать микробные маты на поверхности осадков между эпизодами подводных потоков. Со временем эти маты создавали характерные складчатые структуры. Иногда они разрушались следующими потоками осадков, но в редких случаях успевали быть погребенными и сохраниться в породах.

Ранее в Бразилии было найдено странное древнее животное.