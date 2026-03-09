Размер шрифта
Названы три главных загадки женского организма

SA: сложные роды, менструация и менопауза — главные загадки организма женщин
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на более чем 150 лет исследований после появления теории эволюции Чарльз Дарвин, ученые до сих пор не могут полностью объяснить особенности эволюции женского организма. По мнению исследователей, такие явления, как сложные роды, менструация и менопауза, остаются одними из самых загадочных биологических особенностей женщин. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Одной из главных загадок считается человеческое деторождение. По сравнению с другими приматами роды у людей проходят значительно дольше и чаще сопровождаются осложнениями. Во время естественных родов ребенок должен повернуть голову почти на 90 градусов, проходя через родовой канал, что делает процесс особенно сложным.

Одна из известных гипотез, объясняющих это явление, получила название «акушерская дилемма». Согласно ей, эволюция человека как двуногого существа привела к сужению таза, что облегчает ходьбу, но усложняет роды. Однако в последние годы эта теория активно обсуждается и подвергается критике, поскольку она не учитывает влияние питания, генетики, гормонов и культурных факторов.

Еще одной особенностью человеческой биологии является менструация. У большинства млекопитающих она отсутствует: более 98% видов не имеют регулярных менструальных циклов. Менструация наблюдается лишь у небольшого числа животных, включая человека, шимпанзе и некоторых летучих мышей.

Ученые предполагают, что эта особенность может быть связана с подготовкой слизистой оболочки матки к имплантации эмбриона. У людей эмбрион внедряется в стенку матки особенно глубоко, поэтому ткань должна быть более развитой и регулярно обновляться. Однако окончательного объяснения этого явления пока нет.

Не меньшую загадку представляет и менопауза. Люди — один из немногих видов, у которых самки живут десятилетия после завершения репродуктивного периода. Подобное явление наблюдается лишь у нескольких животных, например у косаток и гринд.

Одним из наиболее известных объяснений считается «гипотеза бабушки». Она предполагает, что прекращение репродукции позволяет пожилым женщинам направить ресурсы на помощь в воспитании внуков, повышая шансы на выживание потомства. Однако эта теория также остается предметом научных дискуссий.

Даже спустя полтора века после формулирования теории естественного отбора многие особенности эволюции женского организма остаются малоизученными. Ученые считают, что дальнейшие исследования могут помочь лучше понять, какие биологические механизмы сыграли ключевую роль в развитии человека как вида.

Ранее была названа доля женщин в российской науке.

 
