Ученые предложили лечить травмы мозга через кишечник

Ученые из Хьюстонского методистского научно-исследовательского института предложили новый подход к лечению черепно-мозговых травм — через восстановление микробиома кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

Исследователи изучили, как состояние кишечных бактерий влияет на воспаление в мозге после травмы. Эксперименты показали, что применение антибиотиков у животных с черепно-мозговой травмой изменяло состав микробиома: количество патогенных бактерий уменьшалось, а полезные виды, связанные с восстановлением тканей, наоборот увеличивались.

Эти изменения сопровождались заметным снижением нейровоспаления. У животных уменьшался размер повреждения мозга и сокращалась гибель нервных клеток.

Авторы объясняют эффект работой так называемой оси «кишечник — мозг». Изменения микробиома влияют на периферическую иммунную систему, которая, в свою очередь, регулирует воспалительные процессы в мозге после травмы. Особую роль в этом механизме играют два вида полезных бактерий, которые запускают процессы восстановления клеток и помогают контролировать воспаление во всем организме.

По словам ученых, уменьшение нейровоспаления может иметь и долгосрочные последствия: оно потенциально снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Следующим этапом работы станет биоинженерное создание терапевтических штаммов выявленных бактерий. Исследователи надеются, что такие методы позволят целенаправленно регулировать микробиом кишечника и тем самым помогать восстановлению мозга после травм.

