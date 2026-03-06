В России научили ИИ восстанавливать и реставрировать древние иконы

Тысячи икон в России сегодня либо разрушаются от времени, либо утрачены навсегда, а ручная реставрация не всегда доступна. Команда ученых РТУ МИРЭА разрабатала нейросетевую платформу «Цифровой ковчег», которая сможет распознавать детали иконы даже там, где специалист видит лишь темное пятно, и дорисовывать утраченные фрагменты в соответствии с канонами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в университете.

Некоторые иконы сегодня в плачевном состоянии: одни темнеют и разрушаются от времени, другие были похищены и бесследно исчезли, третьи хранятся в музеях и храмах, но даже специалисты не всегда могут определить, кто именно на них изображен и какой сюжет заложен.

Ученые РТУ МИРЭА создают нейросетевую платформу, которая будет делать две главные вещи: анализировать икону и распознавать ее смыслы (персоналии, атрибуты, сюжеты), а также восстанавливать утраченные фрагменты в цифровом виде — дорисовывать их, опираясь на иконописные каноны и стиль конкретной школы.

Для этого исследователи уже собрали датасет из примерно 6000 икон — базу, на которой нейросеть учится понимать, как устроена православная иконопись. В планах — расширить эту базу и сделать ее открытой.

«Икона — это сложный семиотический текст. Чтобы нейросеть научилась его читать, мы должны заложить в нее не только изображения, но и знание канонов, стилей, исторического контекста. Сейчас мы работаем над тем, чтобы алгоритм мог распознавать персонажей по их атрибутам. Для специалиста это очевидно, но машину этому нужно научить», — пояснил старший преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Первой площадкой, где проект вышел в практическую плоскость, стал Николо-Сольбинский женский монастырь в Ярославской области. В феврале участники студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», основанного на базе РТУ МИРЭА, начали фотофиксацию первых закрытых коллекционных икон. Полученные снимки лягут в основу обучающих датасетов и станут первым материалом для тестирования алгоритмов нейросети.

Ученые уже ведут переговоры с Соловецким монастырем, где есть собрания икон, нуждающиеся в изучении и сохранении. Также налаживаются контакты с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, где готовят реставраторов и искусствоведов. В перспективе — выход на профессиональное реставрационное сообщество и музеи.

